Marek Pęk i Robert Biedroń gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? - Pamiętajmy, że większość Zjednoczonej Prawicy jest krucha, a te walki buldogów spod dywanu już dawno spod dywanu wyszły i jak widać, jak mniejsze partie Zjednoczonej Prawicy stawiają kolejne warunki PiS i jak w zasadzie łączą ich tylko interesy, stanowiska, nepotyzm, kolesiostwo, a idei, która by ich spajała i łączyła, już dawno nie ma - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki w TVN24. Co na to Marek Pęk?