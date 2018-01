Marek Magierowski kandydatem na polskiego ambasadora w Izraelu

Wiceminister spraw zagranicznych jest najpoważniejszym kandydatem na stanowisko nowego polskiego ambasadora w Tel Avivie - ustalił serwis 300POLITYKA. Marek Magierowski nie chciał skomentować tej nominacji.

Marek Magierowski był gościem "Faktów po faktach" w TVN24. - Nie będę komentował nominacji - powiedział. Skomentował za to pogorszenie stosunków między Polska a Izraelem. - Mamy do czynienia z narracją, która próbowała obciażyć Polaków dużą częścią tego, co się zdarzyło podczas wojny - wyjaśnił. Dodał, że doszło do rozmowy premierów obu krajów, która powinna unormować sytuację.