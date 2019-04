Marek Kuchciński: powtarzają, że jestem zbyt liberalny

Opozycja twierdzi, że marszałek Marek Kuchciński, trzyma Sejm twardą ręką. Wyłączanie mikrofonu i kary dla posłów, także finansowe, są na porządku dziennym. On sam jest jednak innego zdania na ten temat.

- On stosował zasadę solidarnościową, częste przerwy, długie negocjacje, studzenie nastrojów i potem kolejna debata - kontynuuje marszałek Sejmu. - Też staram się "rozbrajać" nerwowe sytuacje - zapewnia.

Kuchciński skarży się też na "totalność" opozycji. - Jestem w Sejmie od 2001 roku i nie przypominam sobie, by w którejś kadencji opozycja głosowała przeciw niemal wszystkim ustawom zgłaszanym przez rząd. A tak się dziś dzieje. PiS, gdy nie sprawowało władzy, w to w przypadku sporej części ustaw dotyczących najważniejszych interesów państwa wspierało projekty rządowe. Dziś prawie wszystko, co wychodzi z Rady Ministrów spotyka się z negacją - dodaje.