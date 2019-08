Marek Kuchciński i jego loty. Jest wniosek o ujawnienie wszystkich lotów HEAD

Marek Kuchciński i jego loty mogą okazać się dopiero początkiem afery. Posłowie PO domagają się ujawnienia dokumentów z wszystkich lotów HEAD. Może je organizować Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu.

Marek Kuchciński i jego loty mogą okazać się dopiero początkiem afery z organizacją lotów dla najważniejszych osób w kraju. Posłowie PO chcą, by organy mające uprawnienia do zamawiania lotów o statusie HEAD, ujawniły dokumentację ze wszystkich kursów o tym statusie.

Marek Kuchciński i jego loty. Kancelarie Senatu, prezydenta i premiera udokumentują wszystkie loty HEAD

- Dymisja Kuchcińskiego jest rzeczą oczywistą, ale nie zamyka sprawy lewych lotów. Oczekujemy pełnej transparentności - powiedział Marcin Kierwiński. Poseł PO zastanawiał się, czy nie dochodziło do tego typu patologii na innych trasach oraz czy inni politycy nie postępowali w ten sam sposób, co marszałek.

- Lotów z rodziną było 25, a nie 23. A lotów, na które powinny być kupione bilety po komercyjnych stawkach - 35. To tylko lata 2018 i 2019. To pokazuje skalę patologii. Z lotów korzystała również Beata Kuchcińska, siostra marszałka. Z jakiej racji? Niech ktoś to wytłumaczy - podkreślał Robert Kropiwnicki.