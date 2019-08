Marek Kuchciński i afera samolotowa. Jan Dziedziczak: sprawa jest troszkę podsumowaniem naszych rządów

Internauci są zaskoczeni słowami posła PiS Jana Dziedziczaka. Polityk powiedział, że "sprawa lotów marszałka Kuchcińskiego jest troszkę podsumowaniem naszych rządów". Wcale się z tych słów nie wycofywał.

Szum medialny wokół Marka Kuchcińskiego przez tzw. aferę samolotową trwa. Politycy obozu rządzącego są pytani o to, jak PiS zamierza rozwiązać ten problem. Jan Dziedziczak, który jest "jedynką" Prawa i Sprawiedliwości w Kaliszu, w rozmowie z Polsat News odniósł się do sprawy.

Okazuje się, że nie tylko rodzina podróżowała z marszałkiem, ale też politycy PiS . Dziedziczak zapewnił, że on nie znalazł się w tym gronie. - Nie latałem z marszałkiem Kuchcińskim. Nawet gdybym latał, oznaczałoby to, że nie korzystam z innych narzędzi, które przysługują posłom - podkreślił.

- Mi jest bliżej do modelu prezydenta - dodał. Jak przypomniał Dziedziczak, lot córki Andrzeja Dudy do USA był opłacony z prywatnych pieniędzy, a pierwsza dama podróżowała klasą ekonomiczną.

Jak dodał, "marszałek nie złamał prawa, jeżeli złamał, to marny jego los". - Badamy tę sprawę. Jesteśmy zdeterminowani, by opinia publiczna poznała wszystkie fakty, również te niewygodne, jeżeli takie by się pojawiły - zapewnił polityk. Całą dyskusję Dziedziczak starał się jednak sprowadzić do oświadczenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, które zaplanowano na godz. 12.30.