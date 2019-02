Marek F. poszukiwany przez policję. Miał już iść do więzienia, ale nie wiadomo, gdzie jest

Marek F., skazany w aferze taśmowej ma być doprowadzony do zakładu karnego przez policję. Ponad rok jego obrońcy wykorzystywali procedury, aby odwlec odsiadkę. Dziennik "Super Express" sugeruje, że może się ukrywać.

Jego obrońcy złożyli kasację do wyroku, powoływali się na jego stan zdrowia, następnie na trudną sytuację rodzinną. - Skazany korzysta z trwającej procedury, przebywa ponad rok na wolności. W tym okresie miał możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych swojej rodziny - tłumaczyła Anna Zdziarska z Sądu Apelacyjnego.

Wreszcie 1 lutego Sąd Okręgowy w Warszawie wysłał policji nakaz doprowadzenia Marka F. do zakładu karnego. Jak pisze "Super Express" 6 lutego policja zajęła się poszukiwaniem mężczyzny. Wtedy okazało się, że właściwie nie wiadomo, gdzie się podział. Dziennik sugeruje, że może się ukrywać. Podkomisarz Ewa Szymańska ze Stołecznej Komendy Policji nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Potwierdziła jedynie, że trwają poszukiwania, zgodne z procedurą doprowadzenia skazanego do więzienia.