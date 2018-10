Taśmy z restauracji "Sowa i Przyjaciele". Śledztwa nie będzie

Nie będzie wszczęcia z urzędu śledztwa dotyczącego nowych, nieznanych dotąd prokuraturze taśm, pochodzących z nielegalnych podsłuchów w restauracji "Sowa i Przyjaciele" - informuje RMF FM. Chodzi o nagrania opublikowane przez media publiczne, na których są głównie politycy PO.



To zachowanie prokuratury może budzić jednak wątpliwości. Zastanawia bierność śledczych, którzy do tej pory nie ustalili ostatecznie, kto zlecał nielegalne nagrania, kto nimi wciąż dysponuje i jaki jest klucz ujawniania taśm pochodzących z przestępstwa - czytamy na RMF24.

- Ela, ty się jakoś tam odniosłaś do tego NIK-u, środki europejskie na sprzęt medyczny? - to pytanie zadane przez ówczesnego minista zdrowia Bartosza Arłukowicza. Zostało skierowane do Elżbiety Bienkowskiej, która wtedy była wicepremierem i ministrem infrastruktury.

- [...] I wyszło dobrze, tak jak trzeba. To znaczy wiadomo, że to nie jest prawda. Wiadomo, że to nie jest prawda - powiedziała Bieńkowska. Jak dodała "wie jak jest". - To nie musiałam kontroli robić. Kontrolę robiliśmy po to, żeby wyszło, że jest dobrze - zaznaczyła.