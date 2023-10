Marcin Wójcik o najśmieszniejszym polskim polityku. "Nie musiałby nawet mówić"

- Generalnie wk(...)a mnie cynizm tej władzy i całkowite pójście po bandzie. Wk(...)a mnie, że to musi kończyć się na protestach ulicznych, bo my Polacy nie potrafimy ze sobą rozmawiać - mówi Marcin Wójcik oceniając sytuację polityczną w Polsce. - I wk(...)a mnie, że jak się okaże, że te wybory wygra obecna władza, to ludzi na ulicach będzie jeszcze więcej, aż skończy się Majdanem. Myślę, że skoro nie potrafimy demokratycznie dojść do porozumienia, w pewnym momencie dojdzie już do rozwiązań siłowych - powiedział Marcin Wójcik w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".