Marcin Warchoł: Polska nie podziela stanowiska TSUE, ale wykona postanowienie

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział, że Polska będzie przestrzegać postanowienia ws. Sądu Najwyższego, ale ma prawo skierować wniosek o jego ponowne wydanie przez cały Trybunału Sprawiedliwości UE.



Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. To oznacza, że sędziowie Sądu Najwyższego, którzy przeszli w stan spoczynku, wracają do pracy.

- Państwo polskie przestrzega prawa UE. Chociaż rząd oraz ministerstwo sprawiedliwości nie podzielają stanowiska wyrażonego w postanowieniu wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości UE, to zostanie ono wykonane, mimo że zostało wydane bez wysłuchania strony polskiej – powiedział w wywiadzie z "Rzeczpospolitą" wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Wiceminister sprawiedliwości zaznaczył, że sędziowie, którzy na mocy decyzji TSUE wracają do Sądu Najwyższego nadal są w stanie spoczynku, a "podejmowane przez nich czynności są nieważne". Dodał że powinni czekać na stworzenie przepisów, które pozwolą im wrócić do orzekania.

Aleksander Kwaśniewski: PiS powinno przełknąć powrót sędziów

Do sprawy odniósł się też były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W wywiadzie z "Gazetą Wyborczą" stwierdził, że PiS ma dwie możliwości. Pierwsza to pójście na kompromis z KE, a druga to ostry konflikt.