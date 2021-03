Marcin Warchoł bez maseczki. Jednoznaczny komentarz wicerzecznika PiS Radosława Fogla

Wiceminister sprawiedliwości i kandydat Solidarnej Polski na prezydenta Rzeszowa Marcin Warchoł po raz kolejny pojawił się w miejscu publicznym bez maseczki. - Nasza ocena tych zdjęć, samego zjawiska braku maseczki, jest jednoznacznie negatywna, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Należy stosować się do obostrzeń. Od osób publicznych, od ministrów oczekiwałoby się święcenia przykładem. Każdy, kto przestrzega obostrzeń, kto wie, jak one są ważne, widząc te zdjęcia, jest zdenerwowany - komentował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit". Pytany o konsekwencje wobec wiceministra, wskazał, że "konsekwencją nienoszenia maseczek powinien być przede wszystkim mandat". - Mam nadzieję, że we wszystkich przypadkach, czy mówimy o wiceministrze, czy o biznesmenie, czy kimkolwiek innym, policjant będzie to egzekwował - wskazał Fogiel. - Pan minister ma swoich przełożonych, ma ministra w resorcie, w którym jest wiceministrem, jest pan premier. Konsekwencje polityczne należą do nich - dodał wicerzecznik PiS.

