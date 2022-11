Marcin Meller odchodzi z TVN24. "Starczy mówienia, że tatuś w sobotę znowu w pracy"

Meller związany jest z TVN od 2000 roku. Był gospodarzem nadawanego przez TVN w latach 2000-2002 reality show "Agent". Współprowadził też poranny programu "Dzień Dobry TVN" - od września 2005 do czerwca 2008 razem z Kingą Rusin, a od lutego 2013 do lipca 2019 w parze z Magdą Mołek. Od listopada 2008 do stycznia 2009 był gospodarzem teleturnieju TVN "Kapitalny Pomysł".