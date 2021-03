Marcin Kierwiński ostro o Pawle Kukizie. "Marny przewodniczący, marny analityk"

"Przerażające jest to, że nie ma alternatywy dla Zjednoczonej Prawicy. W PO mamy ogromny kryzys przywódczy i bałagan. Mamy ten atak młodych wilczków i teraz takie okopanie się przez konserwatystów z PO" - powiedział Paweł Kukiz. Co na to poseł tej partii Marcin Kierwiński? - Jak Paweł Kukiz bierze się za analizę polskiej sceny politycznej, to ja przypominam sobie, jak 4-5 lat temu mówił, że będzie nową siłą w polskim parlamencie, a potem kolejni posłowie od niego uciekali - komentował w programie "Tłit". - Marny to przewodniczący i marny analityk sceny politycznej - skwitował Kierwiński.

