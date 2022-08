Manewry Wostok-2022 "od kuchni". Rosjanie pokazali nagranie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało wideo przedstawiające kontyngent armii indyjskiej, który ma wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych Wostok-2022. Żołnierze maszerują, gotują i śpiewają. Wszystko to przed rozpoczęciem ćwiczeń, które potrwają od 1 do 7 września. Odbędą się w dalekowschodnim regionie Rosji, z udziałem Indii, Chin, Syrii, Nikaragui i innych. Zapowiadając po raz pierwszy ćwiczenia, rosyjskie wojsko podkreśliło, że jest to część planowanego szkolenia bojowego, które jest kontynuowane pomimo działań militarnych Moskwy w Ukrainie. Ministerstwo poinformowało, że wraz z innymi siłami w ćwiczeniach wezmą udział jednostki rosyjskich wojsk powietrznodesantowych, bombowce dalekiego zasięgu i wojskowe samoloty transportowe. W ramach manewrów rosyjska i chińska marynarka wojenna na Morzu Japońskim "będą prowadzić wspólne działania w celu ochrony komunikacji morskiej, obszarów morskiej działalności gospodarczej oraz wsparcia dla wojsk lądowych na obszarach przybrzeżnych".

Rozwiń