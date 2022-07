Manewry wojskowe Rosji i Syrii. Sojusznicy prężą muskuły na Bliskim Wschodzie

Rosjanie ćwiczą ze swoimi sojusznikami w Syrii. Agencja Associated Press udostępniła materiał opublikowany przez ministerstwo obrony Syrii, na którym tamtejsze siły powietrzne prowadzą wspólne ćwiczenia z rosyjskim wojskiem. Szkoleni byli m.in. spadochroniarze. Na przestrzeni ostatnich 11 lat Rosjanie odegrali kluczową rolę w odepchnięciu zbrojnych grup opozycyjnych reżimu prezydenta Baszara al-Asada. Tymczasem to już trzecie oficjalne udokumentowanie ćwiczeń rosyjsko-syryjskich od czasu inwazji Moskwy na Ukrainę. Na początku lipca syryjscy i rosyjscy piloci wojskowi przeprowadzili ćwiczenia na terenie całej Syrii, w tym w pobliżu okupowanych przez Izrael Wzgórz Golan. Kreml wysłał wówczas do Syrii bombowce dalekiego zasięgu z bronią jądrową i myśliwce z pociskami hipersonicznymi, celem przeprowadzenia ćwiczeń na Morzu Śródziemnym.