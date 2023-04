Mandat za jazdę na rowerze. Taryfikator 2023

Przepisy zakazują osobom poruszającym się dwukołowym środkiem transportu nieodpowiedniej jazdy - za naruszenie przez rowerzystę zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach grozi mandat w wysokości do 50 złotych. Rowerzyści nie mogą również czepiać się pojazdów w trakcie jazdy - takie zachowanie jest zagrożone karą do 100 złotych.