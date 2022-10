Troje 50-latków bawiło się na rowerach. Skończyło się połamaniami i szpitalem

W trakcie zabawy, wyprzedzając jadącą kobietę, jeden z mężczyzn doprowadził do zahaczenia się rowerów, co w konsekwencji spowodowało upadek kierującej. W wyniku zdarzenia kobieta odniosła obrażenia w postaci złamań dwóch kości. Kierująca została przetransportowana do szpitala karetką pogotowia.