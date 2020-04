Mandat za brak maseczki? Policja wyjaśnia

mandatów było i na jaką kwotę bo to najlepiej pokażę czy był problem czy nie było problemu bo jeszcze raz powtórzę że nie było problemu i tych mandatów praktycznie nie było jasne ostatni chociaż wyroby z tego co kojarzę to na cały kraj Na całym na całym naszą Polskę było to kilka kilka sety zaledwie mandatów i ona oczywiście jestem związany z sytuacjami już takie naprawdę skrajne i odpowiedzialności także bo od razu warto o tym wytłumaczyć że policjant może nałożyć w związku z obecnymi obostrzeniami najwyższy mandat w wysokości 500 zł więc nie wiem skąd się biorą te historie że gdzieś policja nałożyła mandat w wysokości 12000 zł 20 000 zł Czy wyższe nie policjant może maksymalnie nałożyć mandat 500 zł ta Jeszcze raz powtórzę bo wiemy i zdaję sobie sprawę że w przestrzeni publicznych zwłaszcza w sieci pojawiło filmiku z interwencji policyjnych i warto się tutaj do tego odnieść Po pierwsze są to bardzo często filmiki wyrwane z kontekstu ale co gorsze nie wiem Czemu ma służyć ja w sprawie że kampania wyborcza przeniosło się do sieci że kampania wyborcza trwa teraz w internecie ale nie wiem czemu ma to służyć aby policjantów atakować ponieważ Pragnę zauważyć że w ostatnim pojawił się w sieci mnóstwo filmików nawet 2016 17 roku i wcześniejszych Gdzie są tak skonstruowane są tak wycięte aby sugerować że to dotyczy z obecnych ja od razu Chcę poinformować że niestety ale takie filmiki się pojawiają pojawiają się filmiki które sugerują że dotyczy to działanie które mają mieć miejsce teraz w ostatnich dniach w rzeczywistości to są filmiki które jajuszko na przykład 2016 roku 2017 czy 2018 i 19 ale są też i filmiki nowe które też są wycięte z kontekstu na zawsze tak to jest że te osoby które film No przeważnie filmują wycinek interwencję a następnie też i zamieszkają sieci tylko sobie wygodne fragmenty kiedy ja znam całość interwencji Jaka była podstawa i przede wszystkim są to filmiki gdzie interwencji nie znasz inicjatywy ale z inicjatywy mnóstwo ludzi którzy do nas dzwonili prosili a więc nawet te filmiki i nie tyle tylko nam szkodzą bo są nieuczciwe ale jak się też czują ci ludzie którzy zgłaszali interwencję a potem słyszą że te interwencję miały być niezasadnej że policja jest w ten sposób nieuczciwy ośmiesza na No to kilka konkretów w czwartek wchodzi nakaz obowiązek noszenia jeżeli spotka policjant kogoś kto idzie w miejscu publicznym bez maseczki co go czeka i jaka wysokość kary No tutaj nie chciałby wychodzić do przodu i zbyt ogólnikowe umówić ponieważ w przeciągu tych dwóch najbliższych Gdyni jak zapowiedział pan minister zdrowia będą również dodatkowo uszczegółowione przepisy odnoszące się do używania maseczek a więc w jakich sytuacjach gdzie i w których momentach dzisiaj już wiemy że ma to określać czy w pracy Te maseczki będą musiały być założone prawdopodobnie Będzie to zależało od pracodawcy a ogólnie też ułatwia mam ogólnie mamy że to mają być tylko maseczki bo z tego co nie przedstawił pan minister zdrowia mają mogą być również chusty inne powiedzmy to materiały które mają zakryć na usta i nos A więc to jest też odpowiedź od razu dla tych którzy na przykład maseczek nie mają bo nie kupić w aptece albo i po prostu nie wiem nie stać czy z różnych przyczyn tych maseczek nie posiadają że wystarczy mieć zakryte materiałem usta i nos no oczywiście policja Na co zwracać uwagę to jest następne dla nas zadanie i ja tutaj idzie naciągnięte odebraliśmy o policjantach i czy też karania mandatami jeszcze raz podkreślę że naprawdę jeżeli chodzimy po polskich ulicach po polskich miejscowościach widzimy dobrze że ci którzy przestrzegają przepisów ci którzy wyszli na spacer ci którzy zachowują się w sposób właściwy i prawidłowy nie mają się co martwić Natomiast te osoby które w sposób ordynarny zdarzają się też osoby które idą też widać chyba też państwo przyznacie że w sieci znajdują się tak informacje które wprost nawołują i namawiają innych do łamania przepisów na muszą się liczyć się z konsekwencjami tutaj tak jak pan wspomniał Czy jeżeli jeżeli ktoś odmawia przyjęcia mandatu i ma takie prawo i nikt nie zmusza nikogo do przyjęcia mandatu jeszcze raz Pomóż amrze Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją policjanta odmawiamy przyjęcia mandatu to jest bardzo prosta sprawa mówimy że odmawiam przyjęciem nie trzeba tego w żaden sposób uzasadniać skierowanie z dwóch pojazdów wniosek o ukaranie do Sądu niech to będzie jasne żaden policjant nie jest rozliczany z tych mandatów związanych ze zwalczaniem pandemii nie nakładaj to jak mi jakieś określone kwoty że mają być to najwyższe mandaty nie jest nic takiego określone w każdy policjant podejmuje decyzję samodzielnie ja nie znając moich kolegów i moje koleżanki podejmuje decyzję w sytuacjach naprawdę już drastycznych kiedy ktoś ma lekceważący stosunek do prawa kiedy Po zwróceniu uwagi dalej nie zachowuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami