"Mamy powody do obaw". Hołownia ostro o Kaczyńskim

- Ten człowiek żyje w świecie swoich urojeń. Wicepremier ds. bezpieczeństwa - to pokazuje skalę dramatu, w jakim się znaleźliśmy, że za bezpieczeństwo państwa odpowiadał człowiek, które ma takie urojenia w głowie - powiedział o Jarosławie Kaczyńskim Szymon Hołownia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Pamiętam, jak chciał montować "ORMO" do ochrony kościołów, których nikt nie atakował po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Teraz będzie konstruował kolejne "ORMO", które będzie miało tak liczyć głosy, żeby wyszło na jego - komentuje pomysł prezesa PiS ws. wyborów. Hołownia stwierdził, że Jarosław Kaczyński "coraz bardziej odkleja się od rzeczywistości". - Jemu peron odjechał już jakiś czas temu - stwierdził gość programu. Dodał, że tym bardziej mamy powody do obaw, bo Kaczyński jest człowiekiem, który "zawiaduje wszystkim". Prezes PiS zapowiedział, że będzie kontrola każdej komisji wyborczej. - Chcemy mieć pewność, że te wybory nie zostaną skręcone - skwitował Hołownia. Powiedział także, że Kaczyński "kontroluje 17 proc. Polaków, a 83 proc. "pokazuje mu środkowy palec". - Trzeba wygrać te wybory milionem albo dwoma milionami głosów - podkreślił.