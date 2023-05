Mamy odpowiedź z NBP. Reagują na kuriozalny baner

Portal Money.pl podał szacunkowy koszt przygotowania baneru. - To tzw. siatka. Koszt druku folii, w zależności od specyfikacji, to 140-180 tys. zł - mówił w rozmowie z money.pl Grzegorz Januszyk, właściciel studia reklamy Create w Warszawie. - Ale trzeba doliczyć jeszcze koszty montażu. To dodatkowe ok. 150 tys. zł - dodawał.