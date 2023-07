“Mamy 5 minut na reakcję”. Procedury bezpieczeństwa na promie

Zdarza się, że pasażerowie promów wypadają za burtę. My przygotowujemy się na takie sytuacje. Szkolimy się z użyciem fast rescue boat (szybkiej łodzi ratunkowej - red.). Tak więc przygotowujemy się, by maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo na statku - zapewniał w rozmowie z Wirtualną Polską Marcin Bączek, safty officer ze linii Stena Line. Bączek powiedział, że człowiek, który wypadł za burtę, powinien być wyłowiony w przeciągu pięciu minut od otrzymania pierwszej informacji o takim zdarzeniu. Taki czas przewidują procedury bezpieczeństwa. - Cały czas ćwiczymy akcje ratunkowe, by utrzymać się w limicie pięciu minut. Najdłużej zajmuje ubranie załogi w odpowiednie kombinezony – wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze. W momencie komunikatu o “człowieku za burtą” każdy z członków załogi ma z góry przypisaną rolę. Od razu wiadomo, kto będzie uczestniczył w akcji ratunkowej - opisywał safty officer ze Stena Line.

Rozwiń