Mamuś, obiecuję, już nie będę ćpać

Przytakujesz, ale przecież pytałaś zupełnie o coś innego. Nieważne, gdzie pojedziesz ani co zrobisz. Rodzic żyje przecież głównie po to, żeby dziecko było szczęśliwe. Realizowało pasję, spełniało marzenia. Jeśli nie ma Marty, to co teraz? Jeśli najważniejsza osoba umarła, po co dalej żyć?