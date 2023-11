Mama zrozpaczona po wizycie na grobie. "Nie ma nic gorszego"

Dodała, że z grobu jej córeczki zniknęły dwie maskotki-wiewiórki. "Nie wiem czy ta informacja dotrze do osoby która dokonała kradzieży, jeżeli tak, to apeluję do Twojego sumienia: nie ma nic gorszego dla rodzica niż śmierć jego upragnionego i kochanego dziecka, jedynym co może zrobić jest dbanie o pomnik, kupno zniczy i figurek. Wspomaga to proces ciężkiej i trudnej żałoby. Kradzież to zła droga. Więc proszę - nie rób tego więcej' - dodała.