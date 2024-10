"Mam ambicję". Czarnek dobitnie odpowiada Sikorskiemu

Poseł PiS, którego nazwisko przewija się na liście potencjalnych kandydatów partii na prezydenta, odniósł się do wczorajszej wypowiedzi szefa MSZ. Na antenie Radia Zet Radosław Sikorski, pytany, czy wyobraża sobie pojedynek wyborczy z Czarnkiem, powiedział, że " ewentualny kandydat PiS, czyli Przemysław Czarnek, to jest taki standard intelektualisty pisowskiego, więc mógłby być atrakcyjny dla tamtego elektoratu ".

- Mam ambicję, by założyć odświętny strój i ruszyć w Polskę, przypiąć się do woza i ciągnąć go na górę z kandydatem PiS na prezydenta. To, kto nim będzie z ramienia prawicy – Bocheński, Nawrocki, Morawiecki, ja, czy ktoś inny – ma dla mnie drugorzędne znaczenie. Mówię to z ręką na sercu - oświadczył Czarnek, pytany, czy chciałby wystartować w wyborach.