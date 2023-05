Małżeństwo na jednej liście PiS? Wiceminister aż się roześmiała

Politycy Prawa i Sprawiedliwości wciąż deklarują, że nie znają swoich miejsc na listach wyborczych przed jesiennymi wyborami. Niewykluczone, że wśród kandydatów partii rządzącej będzie małżeństwo. Chodzi o Olgę Semeniuk-Patkowską i jej męża Piotra. Oboje są wiceministrami w rządzie PiS. O to, czy staną w szranki w walce o miejsce w Sejmie, pytana była w programie "Newsroom" WP wiceszefowa resortu rozwoju i technologii. - To pytanie, żeby zadać bezpośrednio mężowi. Nie chciałabym się wypowiadać. Oboje jesteśmy zafascynowani polityką. Bardzo w tej polityce jesteśmy głęboko, staramy się budować relacje polityczne. To ważny element naszego życia (...). Odpowiedź na to pytanie nie zapada w naszym małżeństwie, tylko na wyższych szczeblach - stwierdziła, śmiejąc się Semeniuk-Patkowska. - Pożyjemy, zobaczymy - dodała na koniec.