Małżeństwo drugi miesiąc na kwarantannie. "Zawodzi system testowania"

- Testy na obecność koronawirusa przechodziliśmy pięć razy i nadal nie ma pewności, co do wyników. Zaczynamy drugi miesiąc kwarantanny. To chyba nigdy się nie skończy - opowiada Paweł, mieszkaniec Tczewa, który od 1,5 miesiąca jest zamknięty z żoną i dwuletnią córką na kwarantannie.

