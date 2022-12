Małżeństwa jednopłciowe w USA. Biden zdecydował

Biden podkreślał też, że państwo nie powinno mieszać się w sprawy dotyczące związku dwóch osób. - Małżeństwo to prosta propozycja: kogo kochasz i czy będziesz lojalny wobec tej osoby, którą kochasz. To prawo uznaje, że wszyscy powinni mieć prawo, by sami odpowiedzieć na te pytania bez ingerencji państwa - oświadczył.