Małopolska. Karambol z udziałem autokaru. Dzieci wracały z zimowiska

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze krajowej 79 w miejscowości Wroczków. Zderzyły się cztery pojazdy: trzy osobówki i autobus. Podróżowało nim 44 dzieci i 6 opiekunów.



Do karambolu doszło ok. godz. 15 koło Proszowic w Małopolsce. Grupa dzieci wracała autobusem z zimowiska w Zakopanem. Większość z nich miała trafić do Koszyc (pow. Proszowice) i do Buska Zdroju.