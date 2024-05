"Malinowy Polak" o kataklizmie z gradem. "Malin, truskawek, jabłek nie będzie przez dwa lata"

Od dwóch dni Chmiel, lider branży producentów malin, wydzwania do wszystkich poznanych wcześniej urzędników, aby przekonać ich, że skutki ostatnich gradobić w części woj. lubelskiego to klęska żywiołowa. - Trzeba ją formalnie ogłosić i rozpocząć wypłaty z budżetu klęskowego, tam są również środki unijne. Nawet nie ma co szacować strat. W wielu miejscach obejmują sto procent założonych upraw - mówi WP Krzysztof Chmiel. Zarazem apeluje do rządowej administracji Donalda Tuska o podjęcie pilnych działań.