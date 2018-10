Małgorzata Zwiercan o zerwanych banderolach: "To profanacja"

- Jesteśmy świadkami jak puste paczki po papierosach, kapsle od butelek i butelki są wyrzucane do śmieci, a wraz z nimi zerwana banderola, na której jest godło. To profanacja - napisała w interpelacji do minister finansów, Małgorzata Zwiercan, posłanka koła Wolni i Solidarni.

Małgorzata Zwiercan, posłanka Wolnych i Solidarnych (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

Chodzi o znaki akcyzy, zamieszczane w Polsce na wyrobach tytoniowych, spirytusowych i winiarskich, świadczące o tym, że producent lub importer zapłacił za nie podatek. Posłankę Wolnych i Solidarnych oburzyło, że banderole, na których jest godło, wyrzucane są do śmieci.

"Na banderolach akcyzy - alkoholu i papierosów jest polskie godło. Tymczasem jesteśmy świadkami jak puste paczki po papierosach, kapsle od butelek i butelki są wyrzucane do śmieci, a wraz z nimi zerwana banderola, na której jest godło. To profanacja". Małgorzata Zwiercan proponuje, aby godło na banderolach zastąpić innym znakiem graficznym. Pyta także ministers finansów Teresę Czerwińską, czy planuje zmianę znaku albo rezygnację z banderoli na produktach o niskiej zawartości alkoholu, takich jak wina.

Wikimedia Commons CC BY Podziel się

"To nie godło, tylko rozeta z orłem"

Posłance odpowiedział na piśmie Leszek Skiba, wiceminister finansów. Wyjaśnił, że godłem Polski jest "wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy". Dodał, że znaki akcyzy to fioletowa rozeta w kształcie orła. "W związku z powyższym wizerunek orła przedstawiony na znakach akcyzy nie wypełnia definicji godła zawartej w ustawie" - napisał.

Wiceminister finansów przypomniał również posłance Zwiercan, że w maju tego roku minister finansów wydała rozporządzenie, które wprowadza nowe wzory znaków akcyzy. Będą one stosowane od 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo nie przewiduje w najbliższym czasie kolejnej zmiany. Nie zamierza również rezygnować z oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich - czytamy w piśmie do posłanki.

Źródło: sejm.gov.pl