Wideo Najnowsze agata duda + 2 wybory prezydenckieMałgorzata Trzaskowska oprac. Radosław Opas 1 godzinę temu Małgorzata Trzaskowska nową Pierwszą Damą? Ekspertka nie ma złudzeń: Wskakuje do polityki z dużą energią Finał wyborów prezydenckich zbliża się wielkimi krokami. II tura głosowania odbędzie się już w niedzielę. Do kampanii Rafała Trzaskowskiego... Rozwiń pani profesor prezydent Andrzej Du … Rozwiń Transkrypcja: pani profesor prezydent Andrzej Duda jego sztab wyciągają tą propozycję spotkań propozycje jakiejś koalicji przynajmniej teoretycznej z drugiej strony Rafał Trzaskowski wyciąga swoją żonę Małgorzatę troską i bardzo dobrze robi dlatego że jemu jakieś punkty w tym wyścigu wyborczy że tak daje punkty samemu Rafałowi trzaskowskiemu ale także w sprawie w sprawie roli kobiet znaczenia kobiet w polityce Przecież mamy jednak wciąż takie niedowartościowanie kobiet w polityce nie do reprezentacje i wciąż kobiety i i młodzież to są tak zwane grupy nie do reprezentowane w polityce a przecież uprawia tak samo jak mężczyźni do udziału i współtworzenia Polityki taki model aktywnej pierwszej damy czy model aktywnej klatki na pierwszą damę moim zdaniem jest modelem pożądanym i ja zawsze odwołuje się do przykładu Michelle Obamy jako takiej aktywnej i sądzę że też dla naszej kultury politycznej dla naszej Europy Środkowej ta aktywność pierwszej Dany jest znacząca nie tylko taka symboliczna czyli nie wiem otwieranie zamykanie spotykanie się z różnymi grupami ludzi ale również na przykład współpraca w rozwiązywaniu problemów w nazywaniu tych problemów ich diagnozie i tak dalej ja uważam że ta jest duży dobry pomysł i duży Atut kandydata na prezydenta aktywna pierwsza dama będzie poszła w takim wirtualnym starciu Małgorzata trzaskowska Agata kornhauser-duda byłoby 10 dla Małgorzaty Trzaskowski wskakuje do polityki wskakuje do polityki z dużą energią i z licznymi pomysłami nie wiadomo jak realistycznymi jak na przykład te 200 zł dopłaty dla Tak więc stopień realizmu tych tych propozycji jest na razie nie znamy ale coś Proponuję Ja mało widziałam aktywność pani Agaty Dudy oczywiście na stronie internetowej jest wiele informacji od gdzie była co robiła Natomiast w szeroko rozumianej opinii publicznej To mało się odwiercie dla właśnie ta aktywność i sądzę że obie nie są znakomicie wykształcone A obie panie Znakomicie poradziły by sobie w konwencji nie wiem wywiadu czy nawet mini debaty kandydatów żon kandydatów na prezydenta więc sądzę że obie mają potencjał porównywalny ale z dzisiejszej perspektywy sądziła bym że byłoby 10 dla pani Małgorzaty trzaskowskiej