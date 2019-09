Małgorzata Kidawa-Błońska ujawniła nazwisko kandydata na ministra

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że jeśli jej ugrupowanie wygra październikowe wybory, ministrem zdrowia zostanie prof. Tomasz Grodzki. Przedstawiła również program, dotyczący służby zdrowia.

Kandydatka KO zapowiedziała, że jeśli jej ugrupowanie wygra, zwiększy nakłady na służbę zdrowia i poprawi sytuację polskich pacjentów. - Zwiększymy nakłady na służbę zdrowia do 6 proc. PKB, skrócimy oczekiwanie na oddziałach SOR do maksymalnie 60 minut i do lekarzy specjalistów do 21 dni - zrobimy to! - zadeklarowała.