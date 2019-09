Małgorzata Kidawa-Błońska o Klaudii Jachirze: uważajcie, co robicie

Małgorzata Kidawa-Błońska przyznała, że jest za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce. Kandydatka KO na premiera po raz kolejny musiała również tłumaczyć się ze skandalizujących wystąpień Klaudii Jachiry.

Dodała też, że "każdy odpowiada za to, co robi". - Uważajcie, co robicie, bo to może zostać źle przyjęte albo niezrozumiane - zaapelowała do swoich partyjnych kolegów.