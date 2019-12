Małgorzata Kidawa-Błońska uderza w Andrzej Dudę. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny

"Jako Prezydent doprowadzę do tego, że wszyscy nielegalnie wybrani sędziowie zostaną z TK usunięci" - obiecuje Małgorzata Kidawa-Błońska. To reakcja na to, że Andrzej Duda przyjął ślubowanie od Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Steliny.

"Prezydent Duda nie miał na tyle odwagi, by przeciwstawić się tym kandydaturom. Jak widać ważniejszy od przestrzegania Konstytucji jest strach przed prezesem Kaczyńskim" - napisała Małgorzata Kidawa-Błońska na Twitterze.

Kandydatka w prawyborach w Koalicji Obywatelskiej obiecała również, że, gdy zostanie prezydentem, "doprowadzi do tego, że wszyscy nielegalnie wybrani sędziowie zostaną z TK usunięci".

W czwartek prezydent Andrzej Duda przyjął ślubowanie od Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Steliny. Jak podał TVN24, uroczystość miała miejsca w Belwederze - a nie w Pałacu Prezydenckim - bez obecności kamer i dziennikarzy.

Kidawa-Błońska we wpisie nawiązała do wyboru przez Sejm trzech sędziów z 2015 r. Prezydent Andrzej Duda nie przyjął od przysięgi od Romana Hausera, Krzysztofa Ślebzaka oraz Andrzeja Jakubeckiego. Na ich miejsce Sejm nowej kadencji wybrał Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha. Zostali oni zaprzysiężeni przez prezydenta jeszcze przed werdyktem TK.

Ówczesny prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Rzepliński nie dopuszczał do orzekania tych sędziów w TK. Innego zdania była Julia Przyłębska, która zastąpiła Rzeplińskiego po wygaśnięciu jego kadencji. Nowa prezes TK w pełni włączyła wszystkich trzech sędziów do Trybunału.

