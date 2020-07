Małgorzata Kidawa-Błońska o kulisach swojej kampanii wyborczej: On mnie atakował najbardziej

Pytana o wyniki wyborów prezydenckich Małgorzata Kidawa-Błońska odniosła się m.in. do porażki Rafała Trzaskowskiego. - Miał bardzo silne poparcie Platformy no i robił dobrą kampanię. Zabrakło rzeczywiście niewiele. Udało mu się kontynuować tę energię, która już w czasie kampanii parlamentarnej wśród ludzi się obudziła - mówi była wicemarszałek Sejmu w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Posłanka skomentowała także swoją kampanię, którą prowadziła zanim jeszcze Platforma Obywatelska dokonała zmiany kandydata na prezydenta. Polityk twierdzi, że nie żałuje startu w wyborach. - To było bardzo ciekawe doświadczenie. To, co było bardzo cenne dla mnie, to bezpośrednie kontakty z ludźmi - podkreśla.