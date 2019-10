"Małgorzata Kidawa-Błońska nadzieją opozycji". "FAZ" o finiszu kampanii

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" podsumowuje finisz kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która w pospiechu zabiega o głosy przed wyborami 2019. Nie jest pewne, jak wielu wyborców zmobilizuje łagodna polityk - piszą Niemcy.

Niemiecki dziennik ocenia, że Kidawa-Błońska, która dopiero na początku września została dość nieoczekiwanie kandydatką na premiera liberalnej opozycji "nie pasuje do schematu wróg-przyjaciel". Jeszcze jako wicemarszałek Sejmu i rzeczniczka rządu Donalda Tuska zabierała głos, "gdy potrzeba było kogoś nieuwikłanego w skandale i dążącego do złagodzenia sytuacji".

Według "FAZ" późne i nieoczekiwane wystawienie jej kandydatury na premiera było sprytnym posunięciem szefa PO Grzegorza Schetyny , któremu nawet we własnej partii zarzucano brak charyzmy, wizji i małostkowość.

Oferta PiS trudna do przebicia

"Opozycja jest w trudnej sytuacji. Przez minione cztery lata, a szczególnie w ostatnich miesiącach rząd rozdał dużo socjalnych darów, w tym świadczenie, nazywane 13. emeryturą, zasiłek na dzieci, ulgi podatkowe i obniżenie wieku emerytalnego. To masa ustępstw, które trudno przebić. Dodatkowo politycy PiS twierdzą, że opozycja w razie wygranych wyborów wszystkie te dary odbierze. W ten sposób liberalna Platforma Obywatelska została zmuszona, walczyć z tymi twierdzeniami z pozycji defensywnej, przyjmując zasadę, że to, co dano, nie zostanie odebrane" - pisze "FAZ".