Małgorzata Kidawa-Błońska i Michał Dworczyk gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Strajk Kobiet trwa. Niedziela była czwartym dniem protestów w obronie prawa do aborcji ze względu na wady płodu. Tysiące Polek i Polaków wyszło na ulice miast w całym kraju.

Największe emocje towarzyszą protestom w Warszawie i Katowicach. Tam w ciągu ostatnich kilku dni doszło do starć z policją i licznych zatrzymań. W Katowicach policja użyła gazu.

Do niebezpiecznych starć doszło w niedzielę w Poznaniu. Tam również policja użyła gazu w kierunku demonstrantów. Tysiące osób zebrało się na Placu Wolności w Poznaniu, by protestować przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Wznoszono antyrządowe hasła. Skandowano: "Ręce precz od mojej macicy", "Moje ciało, moja sprawa", "ten rząd niestety obalą kobiety". Słychać było okrzyki: "To jest wojna".