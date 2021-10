Małe lockdowny? Wiceminister zdrowia o planach obostrzeń w regionach

Czwarta fala pandemii nasila się, a rządzący przygotowują plan ewentualnych obostrzeń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w programie "Newsroom" WP, że władze zakładają wprowadzenie stref w poszczególnych powiatach. Pytany o to, czy musimy liczyć się z powrotem do ograniczeń w handlu i gastronomii, Kraska odparł, że w jego ocenie: tak. - Wiemy, że im bardziej jesteśmy mobilni i nasza aktywność jest większa, tym łatwiej dochodzi do zakażenia. Więc wszystkie ograniczenia, które uniemożliwiają nam tę aktywność, powodują, że tego wirusa jest mniej - stwierdził wiceszef Ministerstwa Zdrowia. Na uwagę prowadzącego program Mateusza Ratajczaka, że to oznacza w praktyce wprowadzenie w części powiatów "małych lockdownów", Waldemar Kraska przyznał, że być może tak się stanie, ale decyzje w tej sprawie podjęte zostaną w listopadzie.