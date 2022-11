Maksymowicz odchodzi z Polski 2050. Jest oświadczenie

- Myślę, że do końca miesiąca ta decyzja zapadnie. Czekamy na spotkanie pana profesora z Szymonem Hołownią. Po tym spotkaniu zarząd podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie - mówiła Paulina Hennig-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dlaczego ten proces tyle trwa? - Wynika to z pewnej absencji pana posła. Nie był dostępny z powodów zdrowotnych, a potem przebywał za granicą. Wiem z jego mediów społecznościowych, że przebywa poza granicami kraju. (...) Do końca miesiąca decyzja w tej sprawie zapadnie. Jako członkini koła poselskiego i wiceprzewodnicząca partii również zawnioskowałam, by tę sprawę dogłębnie wyjaśnić - zapowiedziała wówczas posłanka Polski 2050.