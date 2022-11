Decyzja Polski 2050 ws. Maksymowicza. Padł termin

Jakie będą dalsze losy prof. Wojciecha Maksymowicza w Polsce 2050? Dziennikarze Wirtualnej Polski opisali przypadek błędu medycznego w klinice w Olsztynie, którą kieruje prof. Maksymowicz. Operację, po której zmarła pacjentka, prowadził lekarz bez uprawnień, choć prof. Maksymowicz był wpisany w protokole. Polska 2050 już kilka tygodni temu zapowiadała działania wobec swojego posła. Na jakim etapie sprawy są obecnie? O to Patryk Michalski pytał w programie "Tłit" Paulinę Hennig-Kloskę, wiceprzewodniczącą Polski 2050. - Myślę, że do końca miesiąca ta decyzja zapadnie. Czekamy na spotkanie pana profesora z Szymonem Hołownią. Po tym spotkaniu zarząd podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie - powiedziała Paulina Hennig-Kloska. Dlaczego ten proces tyle trwa? - Wynika to z pewnej absencji pana posła. Nie był dostępny z powodów zdrowotnych, a potem przebywał za granicą. Wiem z jego mediów społecznościowych, że przebywa poza granicami kraju. To jego decyzja. My nie wymuszamy absencji. Ta nieobecność wydłużyła okres podejmowania decyzji. Do końca miesiąca decyzja w tej sprawie zapadnie. Jako członkini koła poselskiego i wiceprzewodnicząca partii również zawnioskowałam, by tę sprawę dogłębnie wyjaśnić. Jak mówił Szymon Hołownia, absolutnie nie mamy zamiaru tej sprawy zamiatać pod dywan i chcemy, by była wyjaśniona do końca i nie rzutowała na ocenę naszej partii. Przeanalizowałam dokumenty i mam wiele wątpliwości. Do końca miesiąca ten temat zamkniemy - zapowiedziała posłanka Polski 2050.

