Maksymowicz o wpisie Karczewskiego. "On jest oficerem Prawa i Sprawiedliwości"

Stanisław Karczewski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że mimo gotowości do rozmów ze strony rządu, medycy nie mogą zdobyć się na konstruktywny dialog. Wpis opatrzył dodatkowo zdjęciem z dyżuru w szpitalu i komentarzem "Jedni protestują, inni pracują". Do kontrowersyjnych słów Karczewskiego odniósł się w programie WP "Newsroom" inny lekarz-polityk prof. Wojciech Maksymowicz. - Kolega doktor Stanisław (…) oczywiście pamięta, jak protestowaliśmy razem w tych samych celach dla środowiska. Czasami nam się udawało pokazać, że to jest niezbędne. A w tej chwili? No cóż, jest nie tylko żołnierzem, jest oficerem Prawa i Sprawiedliwości, więc ja nie spodziewałem się, że wypowie się inaczej – powiedział. Dodał jednak, że zachowanie Karczewskiego może tylko zaszkodzi dialogowi i zaognić spór między medykami i rządem. - Tutaj chodzi o załatwienie problemu. Ten problem nie będzie załatwiony, jeżeli będziemy tylko jątrzyć wzajemne relacje z tymi, którzy mają rację, że jest za mało środków przeznaczanych z tego ogromnego tortu budżetu państwa - stwierdził Maksymowicz.