Makowski: "Kraków zielony za kościelnymi murami. Może warto je otworzyć?" [OPINIA]

Kościelny park kością niezgody

Pomimo prób miasta, które chciało znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące finansowo zakon, rozmowy kończyły się na niczym. Z kwitkiem odchodzili również aktywiści miejscy, domagający się znalezienia sensownej umowy z Kościołem, który ewidentnie nie miał pomysłu ani na zagospodarowanie, ani na udostępnienie terenów zielonych do powszechnego użytku. Dopiero w 2021 roku, po stworzeniu petycji, w której zebrano ponad 2 tys. podpisów oraz liście radnego Łukasza Maślony do papieża Franciszka z prośbą o interwencję, udało się znaleźć nić porozumienia między salwatorianami a miastem, którzy na zasadzie odpłatnej dzierżawy udostępnią park Jalu Kurka mieszkańcom.

Takich historii w stolicy Małopolski są dziesiątki - zdecydowana większość z nich nigdy nie znajdzie nawet takiego finału. W tym samym czasie władze Krakowa chwalą się jednak "zielonymi" sukcesami na arenie międzynarodowej. "Nasze miasto zajęło piąte miejsce na świecie i trzecie w Europie w rankingu stworzonym przez Husqvarna Urban Green Space Index (HUGSI). Lista została stworzona na podstawie obrazów satelitarnych i procentowego udziału zieleni w metropoliach" - poinformował na początku marca Magistrat, dodając, że badania wykazały, iż na mieszkańca Krakowa przypada ponad 207 m kw. terenów zielonych, a w Pradze jest to jedynie ok. 180 m kw.

Kraków zielony. Tylko z satelity

W niektórych miejscach ścisłego centrum są to całe połacie urządzonej przestrzeni parkowo-ogrodowej, z której korzysta raptem kilkanaście osób. Pomysłów na zmianę tej sytuacji było przez lata wiele. W 2013 roku radni miejscy chcieli udostępnienia tych przestrzeni choćby na jeden dzień dla zwiedzających, z możliwością partycypacji miasta w ewentualnych kosztach. Z siedmiu zgromadzeń zakonnych, do których się zwrócono, odpowiedział jedynie proboszcz parafii św. Floriana, który pomysł pochwalił, ale z rozmów o konkretach nic nie wyszło.

Otwarcie parków, szansą dla Kościoła

- Ogrody kościelne w centrum Krakowa od lat budzą coraz większą zazdrość okolicznych mieszkańców. Szczególnie że brak publicznego dostępu do kilku z nich wynika ze złej woli strony kościelnej. Oczywiście dysponentem poszczególnych terenów zielonych w centrum Krakowa są różne zakony i zgromadzenia kościelne, a nie krakowska kuria. Często utrudnia to dialog, ale nie trudno mieć wrażenia, że wielu zarządzających nieruchomościami zakonów kieruje się przede wszystkim chęcią zysku bez uwzględnienia interesów mieszkańców. Formalnie, rzecz jasna, mają do tego prawo, ale trudno się dziwić, że wielu mieszkańców oczekiwałoby innego podejścia do dobra wspólnego - mówi mi Jakub Kucharczuk, ekspert Klubu Jagiellońskiego.