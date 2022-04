Makabryczny wypadek w Łodzi. Przeszedł przez barierki i runął do tunelu.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w niedzielę nad ranem. Do tragicznego wypadku doszło w Łodzi na trasie W-Z. Młody mężczyzna spadł do tunelu, którym biegnie ruchliwa trasa z wysokości kilku metrów. Chwilę później przejechała go taksówka.