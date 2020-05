Makabryczne odkrycie w Odrze. W rzece w Drogomilu leżą martwe krowy

Mieszkańcy wskazują na winę gospodarza

Według informatorów gazety za tragedię odpowiada właściciel zwierząt i podkreślają, że nie był to wypadek i nie jest możliwe, by krowy po prostu się utopiły. Uważają, że ktoś je zaciągnął na brzeg i wrzucił do wody. "Widać ślady" - mówią.