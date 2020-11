Makabryczne odkrycie pod Zieloną Górą. Dwie łopaty, szczątki i spalony samochód

W niedzielę rano doszło do makabrycznego odkrycia w okolicach Zielonej Góry. Około godziny 10 strażacy odebrali zgłoszenie mówiące o płonącym w lesie samochodzie. To, co znaleźli na miejsce wprawiło ich w osłupienie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Strażacy, którzy przyjechali by ugasić pożar dokonali makabrycznego odkrycia (OSP Racula w Zielonej Górze)