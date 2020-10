Katowice. Ciało górnika leżało przez całą noc przed kopalnią. Lekarz nie chciał przyjechać

Zgodnie z prawem ratownicy nie mają możliwości wystawienia karty zgonu. Może to zrobić tylko wyznaczony lekarz.

- W nocy taki lekarz, który miał uprawnienia, który powinien przyjechać na miejsce zdarzenia, to była pani doktor ze szpitala w Murckach. Niestety, na karcie informacyjnej, jaką wystawili ze swoich czynności ratownicy medyczni, pojawił się błąd - opowiada portalowi tarnogorski.info Agnieszka Żyłka z biura prasowego katowickiej policji. - Wpisali kopalnia "Wesoła, Mysłowice". I tym zasugerował się lekarz w nocy, który miał przyjechać, wystawić kartę zgonu, żeby firma pogrzebowa mogła zabrać zwłoki. Lekarz stwierdził, że nie przyjedzie na miejsce, bo to jest teren Mysłowic nie Katowic - dodała.

Policjanci tłumaczyli, że to pisarski błąd ratownika, wynikający ze zmęczenia. Że kopalnia nosi nazwę Mysłowice, ale znajduje się w Katowicach. Niestety, lekarz utrzymywał, że jego zdaniem z dokumentu wynika, że do zgonu doszło w Mysłowicach, a to nie jest jego "rewir", więc nie przyjedzie.