Makabra w gospodarstwie agroturystycznym. Atak wilczej watahy

Do ataku wilków doszło 30 marca nad ranem. Pracownik odpowiedzialny za karmienie zwierząt w gospodarstwie wszedł rano do zagrody, a tam zobaczył kilka martwych danieli i muflonów oraz wilki. Drapieżniki na jego widok spłoszyły się i uciekły. Jak informuje serwis echodnia.pl, to pierwszy przypadek ataku wilków na zwierzęta gospodarcze w świętokrzyskim.