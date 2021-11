Przejechał leżącą na drodze 14-latkę. Usłyszał zarzuty

Makabryczny wypadek pod Namysłowem

Do wypadku doszło w sobotę 27 listopada późnym wieczorem na lokalnej, bardzo słabo oświetlonej drodze. 40-letni kierowca, wracając do domu, poczuł nagle, że prowadzony przez niego pojazd na coś najechał, miało to przypominać worek z liśćmi. Jak się okazało, była to 14-latka leżąca z niewiadomych przyczyn na jezdni. Mężczyzna zorientował się, co się stało dopiero po kilkudziesięciu metrach.