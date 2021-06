Makabra na polu. Rolnik zginął na miejscu

Z informacji służb wynika, że w wyniku tragicznego zdarzenia w Dziemianach początkowo zatrzymany został 35-letni mężczyzna, który kierował maszyną. W badaniu na obecność alkoholu okazało się, że wydmuchał 0,55 promila. Jednak po przesłuchaniu przez prokuraturę został on zwolniony do domu. Ustalono, że to 61-latek podszedł zbyt blisko maszyny, która w efekcie go wciągnęła.