Makabra na cmentarzu. Zabójca 39-latki z Austrii zostawił list

Martwy polityk podejrzany o zabójstwo

Austriaczka zginęła od strzału w głowę. Podejrzanym o zabójstwo był jej były partner, 34-letni David G, polityk austriackiej nacjonalistyczno-konserwatywnej partii FPÖ. Policjanci z Austrii znaleźli samochód mężczyzny w pobliżu Langenlois, a w nim list pożegnalny. Natychmiast rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą, do udziału w której zaangażowane zostały policyjne helikoptery i jednostki specjalne Cobra. Mundurowi zaapelowali też do mieszkańców okolicy, by powstrzymali się od pieszych wędrówek z racji tego, że poszukiwany może być uzbrojony i niebezpieczny.