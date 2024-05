Majówka w Tatrach? Wszystko, co trzeba wiedzieć o niedźwiedziach

Niedźwiedzie w Tatrach. Zachowaj czujność, ale nie bądź "zbyt cicho"

Podczas wycieczki czujność należy zachować zwłaszcza w gęstwinach czy młodnikach. Co ciekawe, nie powinno się wędrować bezgłośnie."Nie chodzi tutaj o głośne hałasowanie na szlaku - możesz po prostu rozmawiać czy pogwizdywać, by nie zaskoczyć zwierzęcia. Niedźwiedź nie będzie spodziewał się spotkania ze zbliżającym się człowiekiem, jeśli go nie usłyszy i nie wyczuje wcześniej - przy czym silny wiatr czy też przemieszczanie się człowieka pod wiatr może mu to znacząco utrudnić" - wyjaśnia TPN.